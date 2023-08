Mondiali atletica Budapest 2023 | niente podio per Larissa Iapichino

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) –peraidiin corso a: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro alla serba Ivana Vuleta con un mostruoso 7,14, argento per la statunitense Davis-Woodhall con 6,91, bronzo per la rumena Rotaru-Kottmann con 6,88. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Nel salto in lungo è quinta con 6,82 Niente podio per Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica in corso a Budapest: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro alla serba Ivana Vuleta con un mostruoso 7,14, argento per la statunitense Davis-Woodhall con 6,91, bronzo per la rumena Rotaru-Kottmann con 6,88.

Nella seconda giornata dei Mondiali di atletica Jacobs chiude quinto in semifinale e manca la finale dei 100 (dove l'oro va all'americano Noah Lyles). Quinta anche Larissa Iapichino nella finale nel lungo. Yeman Crippa è 12°

Seconda giornata dei Mondiali di atletica: Jacobs chiude quinto in semifinale e manca la finale dei 100 (dove l'oro va all'americano Noah Lyles). Quinta anche Larissa Iapichino nella finale nel lungo.