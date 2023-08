Mondiali atletica Budapest 2023 | Kerley escluso dalla finale dei 100 | pochi giorni fa aveva deriso Jacobs

(Di domenica 20 agosto 2023) “Cosa ha fattoper diventare così popolare? Non lo so, ma non sono preoccupato“. Così duefa Fred, campione del mondo in carica nei 100 metri e argento ai Giochi di Tokyo alle spalle di Marcell. Lo statunitense, però, deve aver pensato troppo ai rivali che a sé stesso dato che non è riuscito a qualificarsi per ladeidiha infatti concluso al terzo posto la sua semicon 10.02 ed è stato il primo degli esclusi. Leggi anche:e Lyles provocano: “Cosa ha fattoper essere così popolare?” SportFace.

Il tecnico dell'olimpionica della marcia: \''Penso a quello che c'è dietro a questo bronzo: Antonella è ...Nella seconda giornata deiin cui Antonella Palmisano è tornata sul podio con la medaglia di bronzo nella 20 km, c'è attesa per la finale del lungo in cui salterà per la medaglia Larissa ...Budapest oggi 20 agosto diretta live: delusione Jacobs, niente finale per lui. Impresa Cavalli, è in finale nei ...

Il campione olimpico migliora rispetto alla batteria di sabato ma non riesce ad entrare nella finalissima dei 100 metri piani dei mondiali di Budapest. Comunque buoni passi avanti per l'azzurro, che p ...Il campione olimpico Marcell Jacobs ha mancato la qualificazione per la finale dei 100 metri a Mondiali di atletica di Budapest.