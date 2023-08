Mondiali atletica Budapest 2023 | Jacobs quinto con 10 05 | niente finale nei 100 metri

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Nella gara che ha aperto la sessione serale di domenica 20 agosto deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27 agosto, Marcellnon è riuscito a staccare il pass per ladei 100. L’azzurro ha infatti concluso alposto la semi, con il suo 10.05 che non è bastato per passare il turno. Per l’oro olimpico si tratta di un bel passo in avanti rispetto a ieri e nel complesso le sensazioni sono positive, ma ovviamente l’assenza di gare si è fatta sentire e non c’è stato troppo da fare. A vincere la semiè stato un super Noah Lyles con 9.87. Qualificato anche il giapponese Sani Brown con 9.97. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE ...