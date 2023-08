Mondiali atletica Budapest 2023 | Jacobs fuori da finale 100 metri

(Di domenica 20 agosto 2023) L'azzurro quinto in semi, vince lo statunitense Noah Lyles Marcellsi ferma alla semidella gara regina aidi, i 100. L’azzurro chiude quinto con il tempo di 10?05. Vince la semilo statunitense Noah Lyles con 9?87, seguono il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9?97 e il keniota Ferdinand Omanyala Omurwa con 10?01, per lui rischio di fermarsi in semi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Così sembrò 20 anni fa aididi Parigi . Lei ai blocchi dei cento metri stava lì ferma. Non sapeva dove ...Il tecnico dell'olimpionica della marcia: 'Penso a quello che c'è dietro a questo bronzo: Antonella è ...Nella seconda giornata deiin cui Antonella Palmisano è tornata sul podio con la medaglia di bronzo nella 20 km, c'è attesa per la finale del lungo in cui salterà per la medaglia Larissa ...

