Mondiali atletica 2023 | Palmisano grandiosa | bronzo nella 20km di marcia La Spagna concede il bis

Antonella Palmisano è medaglia di bronzo al Mondiale di Budapest: nella 20 km di marcia femminile, vinta dalla spagnola Perez davanti all'australiana Montag, ottima prestazione dell'atleta azzurra, ...Budapest - Il capolavoro di Leonardo (Fabbri). Al termine di una gara da sogno, il colosso fiorentino si è portato a casa la medaglia d'argento nel peso aididi Budapest. In Ungheria, si è fatta la storia. Chi lo avrebbe mai detto dopo le qualificazioni del mattino, quando Leo era arrivato a un passo dall'eliminazione, per sei piccoli ...La diretta testuale live della sessione serale di domenica 20 agosto deidileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Fari puntati sulle finali di Larissa Iapichino nel salto in lungo e Yeman Crippa nei 10000 metri, ...

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...Oggi domenica 20 agosto va in scena la seconda giornat ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 20 azzurri saranno impegnati in questa giornata di ...