Mondiali atletica 2023 | Leonardo Fabbri argento da applausi | lancio da 22 34 a Budapest VIDEO

L a prestazione di Marcell Jacobs si può analizzare in una doppia maniera. Da una parte, è un bene che ci sia, che abbia onorato una grande manifestazione come i, e va ringraziato. Nell'ultimo periodo si è impegnato tanto per trovare una condizione che gli sfuggiva. Dall'altra, c'è il rammarico per non vederlo nella forma migliore, quella che gli ...... oggi Antonella Palmisano è però tornata nell'elite dell'con un bronzo alla 20 km di marcia aidi Budapest. Palmisano terza nella 20 km di marcia in 1h27'26" . Oro alla spagnola ...Antonella Palmisano è medaglia di bronzo nella marcia 20 chilometri aididi Budapest. La 32enne azzurra - già campionessa olimpica a Tokyo 2021 - ha tagliato il traguardo in 1h 27' 26" , avvolta nella bandiera tricolore. Davanti a lei la spagnola Maria ...

Seconda medaglia azzurra nella rassegna iridata di Budapest Arriva la seconda medaglia azzurra ai mondiali di atletica di Budapest. È il bronzo per la 20 km di marcia femminile conquistata da… Leggi ...Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica leggera a Budapest nella 20 chilometri di marcia. E' il secondo podio per l'Italia in questa edizione dei Mondiali, dop ...