Mondiale femminile | la Spagna è campione del Mondo

(Di domenica 20 agosto 2023) La nazionale spagnola si è aggiudicata l’edizione 2023 delbattendo l’Inghilterra in finale Lavince l’edizione 2023 del. La Rojas si aggiudica così il suo primo titolobattendo per 1-0 l’Inghilterra in finale. A decidere la partita è stata la rete di Olga Carmona al 29esimo minuto di gioco. La partita è stata molto equilibrata, com il triplice fischio arrivato solo dopo 15 minuti di recupero. L’Inghilterra, anche al, si ferma solo alla finale.

La Spagna è campione del mondo. Il titolo più importante del calcio alle Furie Rosse per la prima volta nella loro storia. Per battere l'Inghilterra basta un gol della giocatrice del Real Madrid Carmona al 29' del primo tempo. Le spagnole hanno anche fallito ...

Spagna campione del mondo! Battuta l'Inghilterra, la finale del Mondiale donne a Sidney viene decisa da un diagonale di Carmona, attaccante del Real Madrid, al 29'. Inglesi in forcing per tutta la ...Le spagnole si sono imposte con il risultato di 1-0 contro le inglesi di Wiegman al termine di una sfida in bilico fino all'ultimo minuto ...