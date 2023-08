Mondiale femminile | Alia Guagni contro la Rai | «Solo gossip»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023)la telecronaca aldella Rai: «Dieci minuti di partita e: e poi non ci prendono sul serio…» Si è conclusa 1-0 per la Spagna la finale dell’Inghilterra. La partita è stata trasmessa in diretta sui canali Rai e proprio della telecronaca ha voluto parlare la calciatrice Azzurra. Di seguito le sue parole. «Dieci minuti di partita (finale) e dalla telecronaca itna ho saputobanali! Poi ci chiediamo perché nessuno ci prenda sul serio…cominciamo a parlare di calcio per favore?».