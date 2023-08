Mondiale femmine | le formazioni ufficiali di Spagna-Inghilterra

(Di domenica 20 agosto 2023) Le scelte dei due ct per la finale deltra. Tutti i dettagli in merito A partire dalle 12si affronteranno per la finale del. Di seguito le: Cata, Batlle, Paredes, Codina, Olga, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo, Caldentey, Paralluelo: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Walsh, Stanway, Daly; Toone; Hemp, Russo

Finale Mondiale di calcio femminile 2023: Spagna - Inghilterra ... Olympics

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra, la finale dei Mondiali Femminili in programma domani alle ore 12.00. Eccole di seguito Manca pochissimo all'ultimo atto, quello che decreterà la nuova Na ...