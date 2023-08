Mondiale calcio donne | Spagna batte Inghilterra | è campione del Mondo

(Di domenica 20 agosto 2023) Laha battuto l'per 1-0 nella finale deldidi Australia e Nuova Zelanda, diventando cosìdel. A realizzare il gol storico, al 27esimo del primo tempo, è Carmona che guadagna la porta con un sinistro preciso sul secondo palo.L'cerca il pareggio. Arriva una traversa di Hemp a rianimare la gara. Laprende in mano le redini del match e sfiora il raddoppio nella ripresa ma la numero 1 inglese Earps para un rigore ad Hermoso. Anche Batlle cerca il gol al 90esimo: Earps respinge un tiro angolato. Non c'è più tempo per il recupero delle inglesi: la partita termina sull'1-0 per le spagnole.

... Wolsh sfiora il pallone con la mano e l'arbitro concede ildi rigore con l'aiuto del Var: ... La Spagna ha iniziato il suo percorso verso la sua prima finalearrivando seconda nel Gruppo ...Gli highlights e le azioni salienti della finale deldifemminile che regala il titolo iridato alla Spagna. Le Furie Rosse battono 1 - 0 l'Inghilterra e conquistano il trofeo iridato al torneo australiano grazie ad un diagonale vincente ...Alla sua terza partecipazione, la Spagna si laurea campione del mondo nelfemminile per la prima volta nella sua storia. Le Furie Rosse battono 1 - 0 l'Inghilterra e ...a vincere il...

LIVE Spagna-Inghilterra, Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: si comincia alle 12.00 OA Sport

Le iberiche vanno in gol con la Carmona e vincono, nella rassegna iridata giocata in Australia e Nuova Zelanda, la loro prima Coppa del Mondo La Spagna è campione del mondo, grazie alla vittoria per 1 ...La Spagna ha battuto l'Inghilterra per 1-0 nella finale di Sydney ed ha vinto i mondiali di calcio femminile che si sono disputati in Australia e Nuova Zelanda. La nazionale iberica, guidata dal ...