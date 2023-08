Mkhitaryan | «Persi giocatori importanti | ma i nuovi aiuteranno!»

(Di domenica 20 agosto 2023)in un’intervista su Rai Sport ha analizzato la prima vittoria in casa dell’Inter contro il Monza, tornando a parlare di mercato. IL MERCATO – Henrikhha parlato così riguardo il mercato dell’Inter: «Abbiamo persomolto, però abbiamo presogiovani e con esperienza che ci daranno una mano. Sono arrivatiche hanno bisogno un po’ di tempo, faremo di tutto per aiutarli. Sono sicuro che ci daranno una grande mano. Ci dispiace che è andato via qualche compagno, dobbiamo pensare a quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Quello che è successo è già passato, non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo solo migliorare e vincere le partite per vincere trofei». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

... non solo per i puntidalla vetta il Napoli capolista precede di 9 lunghezze ma anche per ... La cinquina di centrocampo è composta da Darmian, Barella, Calhanoglu,e Dimarco. Coppia ...Supercoppa Milan - Inter, parla. Supercoppa, Milan - Inter: Inzaghi vuole vincere. Il ... Inzaghi non è preoccupato: "Derby ne abbiamo vinti, anche in coppa lo scorso anno, e, quello ...E poi i nerazzurri hanno acquistato, un elemento interessante. Hanno due uomini per ... probabilmente, nell'ultima stagione si erano un po'. Però anche in questo caso ci sono degli ...

Mkhitaryan: «Persi 10 giocatori, presi 8-9! Istanbul Abbiamo fame» Inter-News.it

Sommer 6: Serata abbastanza tranquilla. Respinge così così un cross di Ciurria e per poco Kyriakopoulos non ne approfitta. Darmian 6: Palla al piede, si rende protagonista di giocate imprecise e poten ...35' - Mkhitaryan prova a lanciare Dumfries che però nel tentativo di ostacolare Pessina perde l'equilibrio e scivola. 32' - Rischia D'Ambrosio su Mkhitaryan, Di Gregorio rimedia. Poi Lautaro atterra ...