Leggi Anche Incidente sul Lago di Garda, morto un uomo in acquascooter Solo pochi giorni fa una imbarcazione di cinque metri si era rovesciata nelle acque del lago di Garda tra punta San Vigilio e ...Il taglio, la 'rimodulazione' nelle parole del, più ingente ha riguardato il raddoppio della tratta tra Cesano e Vigna di Valle sulla Roma - Viterbo: via 234 milioni di euro244 disponibili. ...La 'ruspa' di Salvinicantieri di Roma. Tagliati i fondi per la chiusura dell'anello ... ma nel concreto non causerà rinvii o rallentamenti', ha rassicurato però il. Oltre all'anello ...

Mit, sui laghi di Garda e Maggiore l'11% delle barche viola sicurezza TGCOM

Il Mit (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) fa un bilancio dei serrati controlli effettuali sui laghi Maggiore e Garda negli ultimi due mesi. "Ci sono stati 3.532 controlli con i presidi f ...Wind Hunter, l'iniziativa giapponese frutto della collaborazione tra il colosso nipponico delle spedizioni MOL, l'Università di Kyushu e il gruppo Taiyo Sangyo che intende sviluppare navi in grado di ...