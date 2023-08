Missione lunare della Russia | arriva l’annuncio ufficiale

Leggi su notizie

(Di domenica 20 agosto 2023) Lanei giorni scorsi ha dato vita ad unaa distanza di 47 anni dall’ultima. E poco dopo èto. Doveva essere unastorica per lavisto che avveniva a distanza di 47 anni dall’ultima, ma nel giro di poco tempo per Mosca si è trasformato in un vero e proprio fallimento. Come riportato da La Repubblica, che cita l’ente spaziale russo, la sonda spaziale Luna-25 si è distrutta ancora prima dell’allunaggio. Ladi Luna-25 è finita ancora prima dell’allunaggio – Notizie.com – © AnsaStando alle prime informazioni, la sonda era impegnata nel suo viaggio (l’arrivo sul suoloera previsto per la giornata di domani 21 agosto ndr) quando si è spostata in ...