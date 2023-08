Mineo Morti in un incidente i poliziotti penitenziari Giuseppe Spampinato | Gianluca Barbanti e Piero Tatoli

Salgono a tre gli agenti di polizia penitenziariain uno scontro tra due auto avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 385 fra Palagonia e, nel Catanese. Le vittime erano sulla stessa vettura e si stavano recando nel paese della ...Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio, poco dopo le ore 16, al Km 34+250 della Ss 385, Catania - Caltagirone, in territorio di. Pesante il bilancio: 3. Muoiono sul colpo Giuseppe Spampinato di 49 anni e Gianluca Barbanti di 38 anni. La terza vittima, Piero Tatoli, 48 anni , originario di Bitonto in Puglia è ..., Catania - Una strage. E' salito a tre il tragico bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio al Km 34+250 della Ss 385, Catania - Caltagirone, in territorio di. E' infatti spirato al Cannizzaro dove era stato portato in elisoccorso in condizioni disperate anche Pietro Tantoli, 48 anni, originario di Bitonto in Puglia. Sul colpo avevano perso la vita ...

