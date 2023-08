Milano | tenta di entrare in sede Sky | bloccato da guardie muore poco dopo

(Di domenica 20 agosto 2023) Sul corpo è stata disposta l'autopsia, indaga la Squadra Mobile Un uomo è morto nella notteaverto dinelladi Sky a-Rogoredo. L’uomo, in stato di alterazione, è statodallegiurate intorno a mezzanotte eha accusato un malore. I vigilantes hanno provato a rianimarlo ma trasferito all’ospedale San Raffaele ne è stato dichiarato il decesso. Sul corpo dell’uomo verrà eseguita l’autopsia che dovrà accertare le cause della morte. A indagare sono gli agenti della Squadra Mobile della Questura di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

