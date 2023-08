Milan | Pioli | “I dirigenti mi hanno ascoltato Pochi italiani? Discorso fuori moda”

Toccherà alchiudere il programma della prima giornata di campionato. La squadra di Stefanoesordirà nel Monday Night sul campo del Bologna, alle 20.45 di lunedì 21 agosto. C'è tanta curiosità per ...Ultimo a scendere in campo per la prima di campionato di A è ilche domani alle 21 affronta al Dall'Ara il Bologna. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn .ha tutta la rosa a disposizione anche se gli ultimi arrivati non sono ancora al ......Stefanoperò ha la massima fiducia in questo gruppo eterogeneo che pian piano sta plasmando e si dice soddisfatto del mercato Evita tutte le polemiche il tecnico rossonero, sia quelle sul...

Le esorbitanti richieste della Juventus hanno costretto il Milan a virare su un profilo potenzialmente molto più alla portata.Il Milan si prepara ad accogliere l'ennesimo acquisto del suo calciomercato: fatta per Pellegrino, con Pioli pronto ad accogliere il difensore argentino ...