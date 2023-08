Milan | Pioli | “Attaccante? Può succedere tutto Colombo è cresciuto”

"Ci saranno sicuramente situazioni di calcio nuove e anche noi potremo darle", spiega Stefano, alla vigilia della prima di campionato del suo, impegnato domani sera a Bologna. "Favorite Le prime 4 posizioni negli ultimi anni sono sempre state combattute da 5 o 6 squadre e non ...BOLOGNA -- Stefano, tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato, la trasferta sul campo del Bologna. Le sue dichiarazioni: ' Può succedere che ...Segui con Calciomercato.it le dichiarazioni di: Nuovoper- 'Il club ha ascoltato i miei consigli sulle caratteristiche dei giocatori. Mi ritengo soddisfatto di quello fatto, ma so ...

Milan, Pioli: 'Il club mi ha ascoltato, ma il mercato non è finito. La parola impossibile non deve esistere' Calciomercato.com

Noi comunque pensiamo solo alla gara di domani. Non so se questo sia il Milan più forte che abbia allenato, siamo cambiati tanto. Domani ci faremo trovare pronti, anche se l’esito della partita non ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha svelato di aver visto le partite di ieri sera di Napoli e Inter che hanno vinto all'esordio in Serie A. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla ...