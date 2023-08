Milan | Okafor esterno o prima punta? Il nuovo ‘jolly’ di Pioli

(Di domenica 20 agosto 2023) Domani l'esordio delnella Serie A 2023/24. Nel secondo tempo possibile chance anche per Noah, ma in quale ruolo?

1 Ilha chiuso il nono acquisto di questa sessione estiva di calciomercato con la definizione della trattativa con il Platense per Pellegrino e prepara già il terreno per il decimo colpo. Moncada e d'...Sui possibili indisponibili della sfida di domani: "sta meglio ma non è al 100%. Musah e ... Sul desiderio dei tifosi di unpiù offensivo: "Chiaro che ci sono due fattori: la condizione di ...Attaccante - 'Sono molto contento dicome centravanti. Colombo è cresciuto tanto che merita il suo spazio'.senza italiani - 'Parlare di giocatori italiani e stranieri nel 2023 mi sembra ...

Bologna-Milan, Pioli: “Okafor sta meglio. Musah e Chukwueze…” Pianeta Milan

Juventus e Milan sono in trattativa per definire uno scambio folle sul fronte calciomercato: l'operazione entra nel vivo ...Giornata di vigilia in casa Milan, in vista dell'esordio in campionato contro il Bologna, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Tanti giocatori ...