MILAN | E' FATTA PER PELLEGRINO I dettagli dell'operazione

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilha concluso in modo positivo la trattativa con il Platense per l'acquisto del difensore Marco, che arriva in rossonero...

Secondo me è un team che può raggiungere il 4° posto:eccezione per l'anno dello Scudetto, rappresenta la miglior dimensione deldal 2013 a questa parte. Subito dietro metterei le romane.Paqueta, dalalla gloria in Conference con il West Ham . Paqueta indagato per presunte ... E a quanto pare la spiegazione varisalire all'indagine portata avanti dalla Federcalcio inglese ...Oltre al colombiano, non tramonta l'opzione Lorenzo Colombo del, visionato anche dal Genoa e ... Sul giocatore si eraviva la Salernitana e la dirigenza bianconera non disdegnerebbe lasciar ...

Milan, fatta per il nuovo difensore ma restano i dubbi sul bomber ... Sportevai.it

Le dichiarazioni del tecnico del Monza su Lorenzo Colombo non lasciano davvero dubbi. Il futuro del centravanti rossonero può essere in Brianza Venerdì pomeriggio Beppe Riso è stato a Casa Milan per u ...Pellegrino era finito anche nel mirino della Sampdoria, che si era fatta avanti con un’offerta concreta nei giorni scorsi. Il difensore preferisce il Milan e, in generale, la Serie A alla Serie B. Una ...