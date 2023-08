Milan | ad un passo l’arrivo di Pellegrino

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilè vicinissimo all’acquisto di Marcodall’Atletico Platense. Tutti i dettagli sull’operazione Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilè ad undall’accordo definitivo con l’Atletico Platense perdi Marco. Le parti infatti sono vicine come non mai. Resta da risolvere una piccola distanza, ma si va verso la chiusura. Si parla di 3 milioni di euro con dei bonus e anche la percentuale sulla futura rivendita. I rossoneri si preparano ad accogliere il nono acquisto di questa sessione di calciomercato.

Ilè vicinissimo all'acquisto di Marco Pellegrino dall'Atletico Platense. Tutti i dettagli sull'operazione Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilè ad undall'accordo definitivo con l'Atletico Platense per l'arrivo di Marco Pellegrino. Le parti infatti sono vicine come non mai. Resta da risolvere una piccola distanza, ma ...Il difensore argentino, con passaporto italiano, è sempre più vicino al trasferimento al. ... Il nono colpo per Pioli è davvero ad unCommenta per primo Il Psv Eindhoven è a undall'acquisto del terzino americano l'anno scorso in prestito al, Sergino Dest . L'affare col Barcellona è stato chiuso in prestito con diritto di riscatto e nelle prossime ore il ...

Milan, Pellegrino è a un passo dai rossoneri: affare verso la chiusura Sky Sport

Il Milan ha un nuovo difensore, è Pellegrino Marco Pellegrino ad un passo dal Milan: accordo praticamente raggiunto con l'Atletico Paranense. L'argentino classe 2002, conferma Sky Sport, arriverà in r ...Calciomercato Milan, ci sono ancora molte situazioni da risolvere per i rossoneri di Stefano Pioli che non hanno ancora completato la rosa.