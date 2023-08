Migranti | Sea Watch disobbedisce | entra a Lampedusa contro le indicazioni Scatta l’ispezione

(Di domenica 20 agosto 2023) Ancora una volta una Ong ha ignorato ledelle autorità italiane, sbarcando in un porto diverso da quello assegnato. Si tratta del veliero Aurora, della Ong Sea, che era stata assegnata al porto di Trapani. Ma poi è partita la sfida aperta alle norme italiane. L’imbarcazione, con a bordo 72 persone, invece di dirigersi verso la città siciliana, èta nel porto di– già al collasso in questi giorni- dopo autorizzazione delle autorità. Che hanno però poi portato a bordo la polizia. Il veliero Aurora della Ong Searifiuta il porto di Trapani Militari della Guardia costiera di, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile e della Digos della Questura di Agrigento, sono saliti a bordo della nave dove si sta svolgendo un’ispezione. La ...

Il veliero Aurora, invece di andare a Trapani, ha sbarcato a Lampedusa i 72 migranti recuperati: a bordo polizia, Digos e Guardia costiera per un'ispezione ...I militari della Guardia costiera di Lampedusa, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile e della Digos della Questura di Agrigento, sono saliti a bordo della nave Aurora della ong Sea Watch ... dove ...