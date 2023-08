(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Con ibisogna, ma è bene che il Pd si metta d'accordo al suo interno perché gli amministratori locali dicono una cosa e i dirigenti nazionali ne sostengono un'altra. Di sicuro come Governo insisteremo sulla linea del blocco delle partenze e dei rimpatri". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario all'Interno, Nicola, esponente della Lega, dopo le proteste di vari primi cittadini, sia del Carroccio che dei Dem, a proposito della gestione del fenomeno immigrazione. "Di sicuro -sottolinea l'esponente dell'Esecutivo- con ibisognae il confronto è fondamentale, attraverso la leale collaborazione con le Prefetture. Lo dico a chi, soprattutto a sinistra, sostiene che i Comuni andrebbero obbligati all'accoglienza: il Governo non prenderà ...

Nicola, sottosegretario all'Interno, è il leghista che ha più dimestichezza con il tema cruciale ... Il giorno di Ferragosto hanno intercettato 20 barchini con 800". Il blocco navale è ....... Dal punto di vista infrastrutturale è la continuazione del processo già avviato con la legge di Bilancio e il decreto Cutro per la costruzione di nuovi Cpr, strutture in cui inon ...Fermare le partenze per risolvere il problema: la ricetta diPoi un pensiero per chi soffre a causa della guerra, a cominciare dalla 'martoriata Ucraina', per arrivare al Camerun: ...

Migranti: Molteni, ‘dialogare con sindaci ma basta ipocrisia Pd’ La Ragione

Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, esponente della Lega, dopo le proteste di vari primi cittadini, sia del Carroccio che dei Dem, a proposito della gestione del ...Il sottosegretario leghista all’Interno Nicola Molteni avverte «Ora più rimpatri. I minori un problema» ...