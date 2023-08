Migranti | l' allarme dei sindaci | “Siamo sull' orlo del tracollo”

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 20 agosto 2023) "del", non ha mezze misure il delegato dell'Anci'immigrazione Matteo Biffoni per descrivere cosa sta succedendo nelle varie città italiane in merito all'accoglienza deie in particolar modo per quella che riguarda i minori. Per Biffoni "c'è un perverso meccanismo politico perché questo è il governo del 'niente sbarchi' ma fuori dalla propaganda elettorale, perché loro hanno promesso questo, adesso sono in difficoltà".