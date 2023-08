(Di domenica 20 agosto 2023) Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case nella regione di Sfax e sono riuscite a sequestrare quattrodi ferro costruite per essere utilizzate per le traversate ...

...Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case nella regione di Sfax e sono riuscite a sequestrare quattro barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate dei,...L'hotspot dell'isola adesso rischia il collasso con oltre 1800presenti e 205 minori non accompagnati. I barconi arrivano in prevalenza da Libia e. Le autorità intanto stanno organizzando alcuni spostamenti per alleggerire il peso attualmente ...L'ong nei giorni scorsi ha soccorso nel Mediterraneo 55in difficoltà, 43 dei quali sono ... l'Algeria e lasubendo stupri e patendo la fame; un 16enne, fuggito alla guerra che ...

Migranti: in Tunisia scoperto cantiere di barche abusivo Agenzia ANSA

Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case nella regione di Sfax e sono riuscite a sequestrare quattro barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate ...Le fonti sottolineano poi quello che viene di fatto definito «il successo dell’azione diplomatica del Governo Meloni», grazie a cui «la Tunisia ha bloccato 40mila migranti irregolari diretti in Italia ...