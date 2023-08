Migranti | il Viminale stronca l’ipocrisia dei sindaci Pd | “Siete stati voi a rifiutare lo Stato d’emergenza”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 20 agosto 2023) Alviene definita ”surreale” la polemica sollevata da alcuni, soprattutto del Partito Democratico, in merito alle difficoltà relative all’accoglienza diirregolari, in particolare minori non accompagnati. Ora si lamentano che isono troppi, ma sono vittime della loro ipocrisia. “Lodi emergenza decretato dal Governo, anche proprio per aiutare i territori a reggere meglio l’urto dell’accoglienza – sottolinea all’Adnkronos una fonte qualificata del ministero dell’Interno – èinfatti rifiutato dalle Regioni governate dalla sinistra. Che hanno contel’esistenza di una situazione critica. In questo modo, proprio in quelle Regioni non si sono potute attivare le procedure accelerate e derogatorie per creare adeguate ...