Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa | 2 427 in hotspot

La Prefettura di Agrigento, per oggi, ha disposto il trasferimento di complessivi 1.100: 450 verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea Galaxy e 230, in serata, con il ...approfondimentosbarchi a Lampedusa: 462 persone in 24 ore FOTOGALLERY Ansa/SOS HUMANITY/Sky TG24 Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, gli sbarchi in Italia dal 1997 ...I francesi a Ventimiglia respingono verso l'Italia 100al giorno comprese donne e minori. E noi non possiamo fare nulla con gli sloveni. É inaccettabile". I rimpatri sonolenti e ...

Sono 2.427 i migranti, fra i quali 228 minori non accompagnati, ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, a partire da mezzanotte, ci sono stati 6 sbarchi. Fra i natanti soccorsi o ...Altra novità riguarda i Cas (Centri di accoglienza straordinaria): per assicurare un turn over delle presenze è previsto un "censimento delle posizioni" per verificare se abbiano ancora i requisiti ...