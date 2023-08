Meteo Napoli | ondata di calore in arrivo | temperature fino ai 35°

... Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo; domenica si aggiungono all'elenco Milano e. Maltempo in arrivo Da metà della prossima settimana, e per la fine di agosto, le previsioni...: Valle Padana, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna le regioni più calde in questa settimana I ... Domenica si aggiungeranno all'elenco Milano e. Saranno in giallo nel fine settimana Ancona, ......2019 Author Redazione Allerta gialla stop alle 15 Aggiornamento di ARPAL sulla situazionedi ... in caso contrario dal primo di Giugno l'azienda diche ha in concessione l'area di Savona ...

Meteo, torna il caldo in Campania: a Napoli ondate di calore sabato 19 agosto Fanpage.it

nonostante il tempo rimasto non sia poi così molto. Ancora tanti i dettagli da limare e le ultime cose da sistemare nei vari reparti, con il Napoli che dovrà anche dare il via alla sua avventura in ...Un bambino napoletano di 12 anni, agli inizi di agosto, viene colto da una prima, improvvisa e inaspettata crisi epilettica. I genitori allarmati ricoverano il bambino per alcuni giorni al Santobono,.