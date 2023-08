Messa oggi in tv domenica 20 agosto | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 20 agosto 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di20. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ...

L'ultima operazione,a segno a Roma, è quella che forse al gruppo sta più a cuore. E non è un gioco di parole, ...private accreditate erano giunte alla fase del passaggio generazionale eci ...Si chiude nella giornata di, domenica 20 agosto, la sagra della Beata Vergine Assunta a Crocette di Pavullo. Alle 11.15 laSolenne e alle 16 il Rosario e la processione. Alle 12 gara di ...Anche perché prima dell'autunno è necessario ultimare molti interventi diin sicurezza di fiumi e argini, ancoraa rischio di fronte a eventuali piogge torrenziali. Dal Pd fanno notare che ...

Oggi pomeriggio la messa per ricordare Don Battista Peranzi LA NAZIONE

Sarà il presidente della Cei, il cardinal Matteo Maria Zuppi a presiedere la Messa per il centenario della morte di don Giovanni Minzoni. L’appuntamento è per il 23 agosto alle 18 alla Collegiata di ...Piena soddisfazione viene espressa da Gianluca Nicolini, che è stato pure riconfermato a capo della Commissione cultura del Comune, per l’impegno dimostrato a tutti i livelli: dal Ministero fino al ...