MERCATO MILAN E TOP NEWS – Attaccante | Lukaku e un nuovo nome

Calciomercato Juventus, in questi ultimi giorni dipotrebbe prendere piede una clamorosa ipotesi di scambio con ilUno scambio clamoroso ad una condizione: qualora non si dovesse concretizzare l'arrivo di Mimmo Berardi dal Sassuolo. Uno ...Una notte di contatti per avvicinarsi all' intesa definitiva .e Platense sono a un passo dal sì per il trasferimento del classe 2002 Marco Pellegrino ai ...della Samp Che l'affare di...Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del". Ilsi avvicina alla prima sfida col Bologna con tante novità, ma il tecnico Pioli è certo del lavoro svolto dal gruppo durante l'estate. "...

Mercato Milan | Botto improvviso: “Colpo in attacco, accordo raggiunto!” Il Milanista

Si avvicina l'esordio in campionato, Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: pronti al debutto tre nuovi acquisti.Il centravanti serbo è il piano B dei rossoneri per l'attacco. L'ultima stagione a Firenze è stata di alti e bassi, con buone prestazioni alternate a gare da dimenticare. E un atteggiamento rivedibile ...