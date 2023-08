Memorie di un assassino | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 20 agosto 2023) Ildi Bong Joon-hodi unalladi Lee Choon-jae, serial killer responsabile di dieci omicidi avvenuti tra il 1986 e il 1991 a Hwaseong, una città della provincia di Gyeonggi a sud della capitale Seoul. Le vittime associate al serial killer sono state dieci, di età compresa tra le adolescenti e una donna di 70 anni. Tutte le vittime sono state violentate prima di essere brutalmente uccise. Il modus operandi dell’prevedeva che la maggior parte delle vittime venisse strangolata con un capo di abbigliamento. In realtà, Choon-jae venne dichiarato colpevole soltanto nel 2019, dunque nel 2003, anno di uscita del, i crimini erano da considerarsi ancora irrisolti. Il serial killer Lee Choon-jaeMentre ...

Memorie di un assassino (Thriller, Drammatico) in onda alle 23 su Rai 4, un film di Bong Joon Ho, con Kang-ho Song, Kim Sang-Kyung, Roeha Kim, Song Jae-ho, Byun Hee-Bong, Ko Seo-hie, Parco No-shik, ...