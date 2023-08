Meloni in vacanza | pranzo a base di granchio blu e auguri agli sposi

(Di domenica 20 agosto 2023) La foto postata dal ministro per le Risorse agricole e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida Interviste alla vigilia di ferragosto, poi vacanze rigorosamente in forma privata e con basso profilo per il presidente del Consiglio, Giorgia, tra Puglia e Albania, senza che venissero diffuse dichiarazioni e immagini. A rompere il riserbo, dopo le precisazioni sul saldo del conto non pagato dai turisti italiani in terra albanese, oggi una foto e un breve video. Nel primo caso, postata dal ministro per le Risorse agricole e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, l’immagine ritrae la premier con un vassoio e sotto la didascalia: “Oggi mangiamoblu! Eccezionale”. Un riferimento al crostaceo onnivoro che ha messo in crisi l’industria ittica soprattutto nel mar Adriatico e che è stato oggetto di un recente decreto legge del ...

Granchi blu per il pranzo di una domenica di fine agosto della premier, Giorgia Meloni, che insieme al compagno e alla figlia è in vacanza in una masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, con la sorella, Arianna, e il marito di lei, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Non si fermano le polemiche sul "caso Berat" e sulla decisione della premier Giorgia Meloni, in vacanza in Albania come molti connazionali, di far saldare il conto all'ambasciata italiana dei quattro turisti italiani scappati da un ristorante locale senza pagare la cena.

