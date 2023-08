(Di domenica 20 agosto 2023) commenta A) tre persone sono morte in unodomenica pomeriggio sulla statale Ionio - Tirreno. Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di ...

Spaventoso incidente domenica pomeriggio a, provincia diCalabria , sulla statale Ionio - Tirreno: ci sono tre morti tra cui una bambina di quattro anni. Altre due bambine sono rimaste ferite. Il traffico è rimasto paralizzato ...... sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio - Tirreno nel territorio del comune diin provincia diCalabria. Due i feriti che sono ...commenta ACalabria) tre persone sono morte in uno scontro frontale domenica pomeriggio sulla statale Ionio - Tirreno. Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di Polistena. L'...

Melicucco (Reggio Calabria) tre morti in uno scontro frontale TGCOM

(ANSA) - MELICUCCO, 20 AGO - Tre persone sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Regg ...Un grave incidente stradale si è verificato sulla Jonio-Tirreno a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria Otto i veicoli coinvolti nel sinistro che ha avuto terribili conseguenze. Secondo le ...