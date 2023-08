Meeting Rimini 2023 | cardinale Zuppi | “Trovare pace giusta | non con armi ma col dialogo”

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 20 agosto 2023) Occorre “unae sicura, non con lema con il. Questo credo che sia indispensabile per questa tragica guerra in Ucraina”. A dirlo è stato ilMatteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervistato nel pomeriggio aldi Cl in corso a. “Dobbiamo cercare tutti gli strumenti che possano ricomporre i conflitti, perché ilnon è tradire le ragioni, non è accettare unain”, ha aggiunto(GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).