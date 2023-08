Meeting di Rimini | Sbarra Cisl | Con il salario minimo si rischia di illudere la gente

(Di domenica 20 agosto 2023) Pensare che per risolvere il problema dei salari in Italia “basti una cifra sulla Gazzetta ufficiale vuol dire illudersi o peggio illudere la”. Lo sostiene il segretario della, Luigi, che interviene oggi, nella giornata di apertura deldi, a un dibattito su “Competenze, talenti e partecipazione al lavoro”. “Bisognerebbe cambiare linguaggio intorno al ‘’, a partire proprio da come lo si definisce – ha spiegatoin una intervista a IlSussidiario.net -. Ai lavoratori deboli non serve una ‘paga minima’, ma una retribuzione adeguata e sempre dignitosa. Assicurare a tutti, e intendo davvero a tutti senza escludere colf e badanti, undignitoso è una priorità da affrontare ...

L'edizione n° 44 deldiAd aprire i lavori sarà oggi il cardinale Matteo Zuppi , l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale italiana incaricato dal Pontefice ...La fraternità, proprio alla vigilia della 44esima edizione deldi, ha espresso 'dispiacere e costernazione per quanto emerge dall'indagine in corso da parte della magistratura a carico ..."L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile": sotto questo slogan prenderà il via domani ildi. La 44esima edizione della manifestazione sarà aperta alle 11 dal cardinale Matteo ...

Meeting Rimini 2023: programma e ospiti il Resto del Carlino

Pensare che per risolvere il problema dei salari in Italia “basti una cifra sulla Gazzetta ufficiale vuol dire illudersi o peggio illudere la gente”. Lo sostiene il segretario della Cisl, Luigi Sbarra ...Nella giornata in cui è previsto un intervento al Meeting di Comunione e liberazione a Rimini, il card. Zuppi ha auspicato che le chiese ortodosse "sappiano ...