Medagliere Mondiali atletica 2023 | l’Italia vola con Leonardo Fabbri e Antonella Palmisano

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Sono scattati a Budapest, in Ungheria, idi: la manifestazione iridata si svolgerà tra sabato 19 e domenica 27 agosto. Saranno 49 i titoli che verranno distribuiti lungo nove giorni di gare. In programma 47 delle 48 specialità olimpiche, mentre la 35 km di marcia in questa occasione assegnerà le medaglie sia al maschile che al femminile.: calendario giornaliero, orari, dove vederli in tv e streaming# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 USA 2 0 1 3 2 Spagna 2 0 0 2 3 Etiopia 1 1 1 3 4 Italia 0 1 1 2 5 Svezia 0 1 0 1 5 Gran Bretagna 0 1 0 1 5 Australia 0 1 0 1 8 Brasile 0 0 1 1 8 Repubblica Ceca 0 0 1 1 Foto: Colombo ...