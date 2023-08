... molti commossi, hanno ricordato così Carlo: lo speaker Matteo Vespasiani, mentre sui maxi schermi c'era una sua foto ai tempi in cui allenava la Roma, ha detto: " Carloè stato uno ...Il mondo del calcio è ancora inper la morte di Carlo, una delle ultime icone di un calcio d'altri tempi, amato nella sua Roma ma anche in ogni angolo d'Italia in cui ha insegnato. ...Commenta per primo Carletto, oggi l'Olimpico sarà tutto suo. Scritte corie poesie: pochissimi uomini di calcio sono stati nel cuore dei tifosi giallorossi come lui. E tutto questo succederà proprio nel giorno in ...

Mazzone, lacrime e standing ovation: l'abbraccio dell'Olimpico è struggente Corriere dello Sport

L'omaggio è stato breve ma intenso. Significativo. Perché fatto, tra l'altro, con lo stadio pieno e con i giocatori (e Bruno Conti) ancora in campo. La Roma e i romanisti, molti commossi, hanno ricord ...Mazzone ha già dimostrato di saper scoprire giovani talenti ... Un incontro riservato concluso con un lungo abbraccio, ed entrambi in lacrime. L’addio all’Ascoli non gli verrà a lungo perdonato, ...