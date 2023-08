Mazzone | il ricordo di Cosmi | ' Mi disse di non essere aziendalista | aveva ragione lui

(Di domenica 20 agosto 2023) Sersericorda Carlo: "C'e' tanto da ricordare, rappresenta il calcio, dispiace perche' e' morto in un contesto di calcio lontano anni luce dalla sua priorita'. Lascia in eredita' ...

Il ricordo di Mazzone, i momenti più iconici della sua carriera Calciomercato.com

1' Fischia Dionisi: inizia la prima partita stagionale della Lazio AGGIORNAMENTO 20.45 - Squadre abbracciate a centrocampo, ha inizio il minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone.Serse Cosmi ricorda Carlo Mazzone: "C'e' tanto da ricordare, rappresenta il calcio, dispiace perche' e' morto in un contesto di calcio lontano anni luce dalla sua priorita'. Lascia in eredita' ...