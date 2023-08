Mazzone | il ricordo di Claudio Amendola | ' Un grande uomo e un grande romanista

Claudio Amendola ricorda Carlo: "Grandissimo romanista e uomo di calcio, sea lui, mi viene da sorridere. Non mi fece entrare a Trigoria, aveva ragione". Gli fa eco Boniek: "Mi spiace molto, un padre, un allenatore, ...A 18 anni di distanza dall'ultima volta, c'è Bruno Conti sulla panchina giallorossa in un Olimpico commosso neldi Carlo. Pronti, via e dopo 9' Belotti trova il gol, ma a prolungare ...... scende in campo la Roma che gioca contro la Salernitana, ma prima del fischio d'inizio ilva a Carlo. Per l'86enne allenatore che guidò i giallorossi dal '93 al '96 e che non ...

Il ricordo di Mazzone, i momenti più iconici della sua carriera Calciomercato.com

Chissà se avrebbe sentito aria di derby questa sera Carlo Mazzone. Il Lecce, con cui ha ottenuto la miglior ... Oggi prima di Lecce-Lazio il ricordo commosso dell'intero stadio Via del Mare. Il Lecce ...Mazzone verrà ricordato anche per aver ottenuto il miglior piazzamento in Serie A della storia del club, con il nono posto del torneo 88/89.