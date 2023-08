Mazzone | commozione tifosi ad Ascoli | domani lutto cittadino

(Di domenica 20 agosto 2023) "Grazie mister per averci reso leggenda". Non si placa l'onda diadPiceno per la morte di Carlo, storico allenatore dell'e protagonista della prima promozione della ...

Non si placa l'onda di commozione ad Ascoli Piceno per la morte di Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e protagonista della prima promozione della squadra bianconera in serie A nel 1974, ...Abel Balbo ha ricordato un retroscena su Carletto Mazzone, compianto allenatore scomparso nella giornata di ieri all'età di 86 anni.