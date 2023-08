Mazzone | applausi di tutto l’Olimpico nel ricordo dell’ex allenatore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023)dilo stadio Olimpico, di fede romanista e non, neldell’indimenticato Carlo(Inviato al) – Momento di grande commozione alprima di Roma-Salernitana, quando lo speaker ha ricordato Carlo, scomparso ieri a 86 anni. Subito uno scrosciante applauso da parte del pubblico di fede giallorossa e non, per un tecnico che ha fatto la storia del calcio italiano.