Massimo Panizzi | chi è il generale che prende il posto di Vannacci all' Istituto geografico militare di Firenze

Originario di Marina di Carrara, il comandanteha esperienza in aree calde e conoscenza del mondo militareDa oggi gli subentra un altro generale,, che in passato è stato portavoce dell'ammiraglio Giampaolo Di Paola quando quest'ultimo era ministro della Difesa del governo Monti. É poco. ...Dal 20 agosto, gli subentra un altro generale,, che in passato è stato portavoce dell'ammiraglio Giampaolo Di Paola quando era ministro della Difesa del governo Monti. In un'...

Massimo Panizzi, chi è il generale che prende il posto di Vannacci ... LA NAZIONE

Originario di Marina di Carrara, il comandante Panizzi ha esperienza in aree calde e conoscenza del mondo militare ...«I gay nell'esercito sono inadatti. È opportuno non dichiarare ed evidenziare la propria omosessualità. Anche nella mia carriera mi sono imbattuto in episodi di omosessualità e ho fatto in modo che ...