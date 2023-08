Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica | chiude 5° in semifinale

(Di domenica 20 agosto 2023)restadei 100aidi Budapest. Il campione olimpico ha chiuso la sua semiin quinta posizione correndo in 10?05, un tempo migliore della prestazione di sabato in batteria ma non abbastanza dare nei primi due posti che garantivano il passaggio né il terzo che lasciava aperta la possibilità di ripescaggio. La semidiè stata vinta dallo lo statunitense Noah Lyles con 9?87, seguito dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9?97 e il keniota Ferdinand Omanyala Omurwa con 10?01. Quarto Amo-Dadzie con 10?03. “Mi manca gareggiare, ma oggi ho avuto buone sensazioni – ha detto ai microfoni di RaiSport – È stata una stagione difficile, ...

