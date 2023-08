Marcell Jacobs eliminato  dalla finale dei 100 metri  ai Mondiali di Budapest

non ce l'ha fatta a qualificarsi per la finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. Nella batteria di semifinale, il campione olimpico di Tokyo ha corso i 100 in ...Dentro o fuori. E' l'ora della verità per, che alle 16.35 (diretta tv su Rai, Sky ed Eurosport) sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Budapest : passano i primi due di ciascuna semifinale (...Seconda giornata dei Mondiali di atletica: attesa peralle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e Yeman Crippa nei 10.000. In mattinata la seconda medaglia azzurra ...

Delusione per Marcell Jacobs. Nonostante un buon tempo (10"05) nella semifinale dei 100 metri, non si riesce a qualificare per la finale di Budapest. L'azzurro finisce quinto e non gareggerà per l'oro ...BUDAPEST - Dopo essersi qualificato alla semifinale dei Mondiali di atletica chiudendo al terzo posto nei quarti, Marcell Jacobs non è riuscito a guadagnarsi l'accesso all'atto conclusivo dei 100 ...