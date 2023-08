Manuela Arcuri | «Tante persone mi scrivono che toccare il fondoschiena della mia statua porta fortuna»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023) Il CorriereSera intervista, 46 anni, nata in quel di Anagni, ma presto adottata da Latina. Una carriera da attrice cominciata a soli 17 anni con Papi Corsicato e continuata con Salemme, Verdone e tanti altri, ma nella sua mente c’è sempre la delusione perché fu scartata da Troisi per «Il Postino». «La mia prima delusione, avevo 16 anni. Gli ero piaciuta, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi. Troisi fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale: “Parla come se fossi con le tue amichette di scuola”. Alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengota ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura». Poi ...