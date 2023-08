Manuela Arcuri | “Massimo Troisi la mia prima delusione Gabriel Garko? Un breve flirt senza molta importanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) In attesa di rivederla sul piccolo schermo in una nuova fiction – titolo provvisorio La donna della Seconda Repubblica –si racconta al Corriere della Sera a partire da quandola scartò per Il Postino: “La mia, avevo 16 anni. Gli ero piaciuta, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi.fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale Alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengo fortunata ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura”. Nel corso dell’intervista l’attrice ripercorre anche i propri amori, da quello con Francesco Coco ...