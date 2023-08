Manchester City | Guardiola su De Bruyne | “È decisivo per noi | con il suo infortunio dovrò inventarmi qualcosa”

(Di domenica 20 agosto 2023) Pepè alle prese con un problema non da poco: sostituire Kevin De, infortunatosi nel corso della prima giornata di Premier League. “Deè un giocatore molto importante per noi. Non lo perderemo per qualche settimana, ma sarà fuori per 4 o 5 mesi. Ha 32 anni, e deve riprendersi bene fisicamente. Il suo gioco èper noi ed io non so cosa fare”. Queste le parole del tecnico deldopo la sfida di campionato vinta contro il Newcastle. “Lo scorso anno avevamo Gundogan, in un modo o nell’altro siamo riusciti a sopperire alla sua mancanza. Ora devodi nuovo,di diverso”. SportFace.

L'ex milanista, acquistato dal West Ham la scorsa estate per 43 milioni dal Lione, era in procinto di passare al(per una cifra vicina agli 80 milioni), ma la trattativa è stata ...LONDRA " Primo posto in Premier League , davanti al. Certo, nel campionato inglese si sono giocati soltanto due turni, ma fa effetto lo stesso vedere il Brighton allenato da Roberto De Zerbi in testa alla classifica , dopo due larghe ...Il mister del, campione d'Europa in carica, al termine del match vinto 1 - 0 contro il Newcastle si è presentato in mixed zone , davanti a giornalisti, fotografi e cameraman ...

Il tecnico del Manchester City ha ricordato il suo maestro: «È stato come un padre per me» ...Brilla la stella di Palmer nel Manchester City, sempre più oro per Guardiola: dalle magie e momenti bui nell'Academy fino ai gol in Supercoppa ...