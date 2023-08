Manchester City | Guardiola | «De Bruyne out 5 mesi | dovremo inventarci qualcosa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Le parole di Pep, tecnico del: «sarà fuori per 4 o 5. Ha 32 anni, e deve riprendersi bene fisicamente» Pepha parlato, dopo la partita vinta dalcontro il Newcastle, dell’infortunio di De. Di seguito le sue parole. «Deè un giocatore molto importante per noi. Non lo perderemo per qualche settimana, ma sarà fuori per 4 o 5. Ha 32 anni, e deve riprendersi bene fisicamente. Il suo gioco è decisivo per noi ed io non so cosa fare. Lo scorso anno avevamo Gundogan, in un modo o nell’altro siamo riusciti a sopperire alla sua mancanza. Ora devo inventarmidi nuovo,di diverso».