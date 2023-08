Mamma si lancia dal balcone con le figlie neonate in braccio

(Di domenica 20 agosto 2023) La lite col il marito e poi il gesto folle: una neosi èta dalcon legemelline in. La donna, tunisina di 40 anni, si sarebbe infattita daldi casa, con inledi sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un edificio nel centro storico di Francofonte, in provincia di Siracusa. La donna e le piccole, subito soccorse, sono state trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le due gemelline, protette dal corpo della madre, non avrebbero riportato feriti gravi, mentre la donna è ricoverata per fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dramma a Francofonte, in provincia di Siracusa, nella tarda serata di ieri, sabato 19 agosto 2023: dopo una lite con il marito una donna si sarebbe lanciata nel vuoto con ... con le piccole tra le ...Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’episodio e capire si si tratti di un gesto volontario della donna o di un incidente. Poco prima, secondo una prima ricostruzione, la 40enne ...