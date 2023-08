Maltempo | allerta meteo gialla in alcune zone della Campania

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civileha emanato un avviso diper piogge e temporali valida a partire dalle 14 di oggi fino alle 23.59 di stasera. Sui settori meridionaliregione, si legge in una nota, potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associato a grandine, fulmini e raffiche di vento. Queste leinteressate: Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

gialla per ilinvece in Calabria, Basilicata e Sicilia L'Italia, soprattutto nelle regioni del Centro - Nord, entra oggi nella morsa di una tempesta di caldo , che proseguirà per ......meteo della Regione Nel Piacentino possibile al 90% la presenza di lupi, i risultati del primo monitoraggio Isprain provincia, temporali e forti grandinate in Val Trebbia e Val ...gialla per ilinvece in Calabria, Basilicata e Sicilia

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla venerdì 18 agosto per ... Fanpage.it

Il 2023 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800.Il 2023 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,67 gradi rispetto alla media storica da quando sono iniziate le rilevazion ...