Malore per Nunzia De Girolamo | “Sono svenuta” Ecco cosa è successo

(Di domenica 20 agosto 2023)perDe. L’ex politica, ora conduttrice tv, si è sentita poco bene prima della messa in onda del suo programma La vita in diretta estate. Poco dopo ai telespettatori aveva confidato: “Nonstata bene,”. Maesattamente? A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. “Per fortuna non èniente di grave. Adesso sto bene”, ha detto. Lo svenimento sarebbe scaturito da una lieve indigestione: “Ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio ...

L'uomo era appena entrato in mare in cerca di refrigerio, forseun eccessivo affanno, e non è più riemerso. Ungli è costato la vita. I fatti intorno alle sette del mattino, nel tratto ...a Estate in direttaNunzia de Girolamo: la conduttrice spiega che cosa è ...La donna aveva lavoratomolti anni come segretaria dello studio legale Gaeta Ferraris.

Colto da malore per il caldo: inteviene elisoccorso La Provincia di Como

Gli deve riconoscenza il suo padrone, un anziano signore di 86 anni che a San Giorgio Ionico nella via Lorenzo il Magnifico, solo in casa e intento a compiere alcuni modesti lavori di routine, ha ...La conduttrice Nunzia De Girolamo ha spiegato il suo malore prima della diretta di 'Estate in Diretta' facendo chiarezza su cosa abbia avuto.